Leonida De Filippi - Circolarity

Inaugurazione il 12 dicembre alle ore 18.30

Fino al 25 gennaio 2020







Dal 12 dicembre 2019 al 25 gennaio 2020 all’interno della galleria Question Mark di via Briosi a Milano si terrà la personale dell’artista Leonida De Filippi.

È consigliabile nei giorni antecedenti le festività contattare via mail per verificare gli orari di apertura dello spazio.



Leonida De Filippi nasce a Milano nel 1969, si laurea in scenografia all'Accademia di belle arti di Brera dove tuttora insegna tecniche Extramediali, corso in cui studia e approfondisce il rapporto tra le nuove tecnologie e le arti visive.

Ha insegnato inoltre nelle accademie di belle arti di Venezia e Carrara.

Il suo percorso creativo si articola inizialmente sulla pittura informale, successivamente nel suo percorso artistico utilizza diverse tecniche tra cui la serigrafia.

Il lavoro attuale tiene conto del rapporto tra arte e tecnologia, tra uomo e macchina, creando nuovi modelli di percezione attraverso una visione alterata, modificata, sgranata, l’occhio infatti è sempre più condizionato da filtri e amplificazioni artificiali tramite i quali l’immagine viene acquisita, letta e tradotta, le opere si raccontano in un esperanto pittorico che vive e respira attraverso i media.

Nel 2008 ha fondato con Paola Ferrario The Sense of Art, associazione umanitaria no profit, con la quale realizza progetti umanitari e di solidarietà in Italia e nel mondo.

Ha esposto in numerose gallerie, spazi pubblici, musei in Italia e in Europa, con mostre personali e collettive. Tra le altre, ricordiamo le mostre presso la fondazione tedesca VAF Stiftung alla Stadgalerie di Kiel, la Kunstetlerhaus di Graz, il Pac di Milano, lo ZKM, Zentrum fur Kunst und Medientechnologie di Karlsruhe in Germania, il MART di Rovereto, il Wanlin Art Museum di Wuhan (Cina).









Question Mark

via Briosi angolo via Saldini

Milano

www.questionmarkmilano.it

Info: qmdaniele@gmail.com - qmstefania@gmail.com