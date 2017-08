Leroy Sanchez live: il 20 ottobre al Tunnel

Venerdì 20 ottobre Leroy Sanchez si esibirà per il pubblico del Tunnel.

Il cantante spagnolo residente a Los Angeles ha iniziato la sua carriera musicale musicale caricando su YouTube cover suonate alla chitarra. Nel 2010 ha incontrato il produttore Jim Jonsin con il quale nel 2014 ha pubblicato i due singoli By My Side e Little Dancer. Nel 2016 ha ricevuto i riconoscimenti Premios Juventud Award e Teen Choice Award. Mentre nel 2017 è uscito il suo primo EP, Eleveted.