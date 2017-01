LeSeb presentano Andrea Rock - opening act Delirio Arci Ohibò Via Brembo ang. Via Benaco - Milano (MM Lodi) Tel. 02-39468399 Apertura porte ore 21.30 Ingresso con tessera Arci - Contributo artistico 6 euro Andrea Rock, al secolo Andrea Toselli, Conduttore radiofonico, personaggio televisivo, DJ "Influences" è il nuovo Ep di Andrea Rock uscito ad ottobre 2016 per Ammonia Records. Il nuovo lavoro è l'ideale continuazione del percorso artistico del cantautore milanese, maturato dopo un anno di performance live sui palchi di tutta Italia. L'ep è il primo registrato insieme alla band che accompagna dal vivo Andrea nei contesti elettrici che vede Antonio "Il Coda" Marinelli alla chitarra, Alessandro Sironi alla batteria, Gabriele Costa al basso, Roberto Broggi al violino elettrico e Massimo Airoldi al piano/fisarmonica, Lorena Vezzaro (Violino), Davide Pascalis (cajon). Quattro brani nati "on the road", influenzati dal vissuto dell'artista: "Un songwriter viene costantemente influenzato nella scrittura dalle cose che capitano a lui e alle persone a lui vicine; in questo senso le diverse "influenze" raccontate sono il mio forte legame al genere punk ("Punk Rock Saved My Soul") e le storie di vita di tutti i giorni, dalla perdita di un amico ("Song for Kev") al mondo dei legami affettivi, vissuto sia in prima persona che raccontatemi da altri". https://www.facebook.com/AndreaRockpage/?fref=ts www.andrearock.it DELIRIO I Delirio si formano nel 2016, unendo elementi della vecchia e della nuova scena punk-hardcore di Olbia. Questo mix si riscontra anche nel sound e nella composizione dei brani, con cantato in italiano e tematiche spesso molto introspettive. All'attivo una demo di due brani e a breve l'ingresso in studio per dar vita al primo lavoro.