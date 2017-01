LeSeb presentano Jen V Blossom Madama Hostel & Bistrot Via Benaco 1 Milano - Tel. 366 310 7485 Ore 19.30 - Ingresso gratuito Cantante e musicista partenopea, ha iniziato il suo percorso nel 2007 con una band alternative rock, The Over the Edge (L'Oltre il confine), il cui nome lascia presagire il forte desiderio leopardiano dei musicisti di scoprire cosa c'è al di là delle demarcazioni, con la pratica della musica. Dopo numerose esperienze artistiche e lavorative, nel 2015 il progetto dei The Over the Edge si conclude. Arriva il momento di un'evoluzione per Jennifer, la quale inizia ad edificare la sua nuova rete di esperienze, stavolta in solo, attraverso questa strada sta vivendo tutt'ora la possibilità di riscoprire se stessa e di sperimentare le sue doti musicali e compositive. In pochi mesi ha già un numero rilevante di esibizioni dal vivo, compresi inviti come "Opening Act" a concerti come quello dell'artista Erica Mou (24 Gennaio 2016) o del cantautore Alessio Bondì (18 Febbraio 2016). Tra vari live e sessioni acustiche, durante i quali Jennifer V Blossom ha modo di mettere alla prova le sue attitudini cantautorali e interpretative di brani già conosciuti, nasce 3am, il primo singolo ufficiale della musicista, prodotto insieme alla ìRED BOX STUDIOS e rilasciato con l'etichetta Filibusta Records il 4 Marzo 2016, sia come CD che in digitale, in 240 paesi nel mondo. https://www.facebook.com/JenVBlossom/