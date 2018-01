LeSeb presentano Knife 49 - TheSnakes



Vault 31

Via Cadore 31 Milano

02 9476 6317

info@vault31milano.it



Contributo artistico 5 euro



Una serata graffiante all'insegna dello street punk, Knife49 Punk Rock - Street Punk e The SnakeS, due storiche band milanesi infiammeranno il palco... roba travolgente da perderci il fiato!!!!!!

┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅



Knife49 Punk Rock - Street Punk sono una storica band punk del milanese attiva da anni sulla scena. Capitanata da Il Presidente (Franco Gatto) alla voce e al basso,

la band è compostata da Luca "Doobie" Adami alla chitarra e da Max "King Grind" alla batteria.

Il Presidente è una pietra miliare del punk milanese. Fondatore e Bassista dei Knife 49. Prestigiose le condivisioni di palco con con The Warriors, Exploited e The Adicts.

il loro suono riproduce ambienti ed odori della propria esperienza di strada.

Dopo il disco d'esordio "Knife49" seguito da "Medi in Itali" nel 2012 e a 2 anni dal singolo-videoclip "Per Davvero" i Knife 49 si apprestano a pubblicare il loro terzo disco sull'etichetta elvetica Nextpunk Records. "Per Davvero", questo anche il titolo dell'ultimo lavoro dei Knife 49, è composto da 13 brani.

Il quarto album è ora in fase di registrazione e di prossima uscita



Il Presidente (Franco Gatto) – Basso e voce

Luca Doobie – Chitarre e cori

Max King Grind – Batteria e cori



https://www.facebook.com/Knife49/





The SnakeS, nati alla fine del 2004 con il nome The Screaming Vibrators cominciano ad esibirsi con questo nome fino all'estate del 2006.

Nel corso di questi primi anni possiamo citare diversi avvicendamenti nella formazione (Maze, Andrea Toselli ora frontman di Andead, Fax e Liz Delizious, Foglia, per citarne alcuni)



Dopo pochi mesi arriva Cannella alla batteria e in occasione del primo concerto dei Meteors al Transilvania Live di Milano, a Paul Fenech e agli Snakes viene l'idea di registrare alcuni brani nello studio Maddog Studios ove, nel 2008, viene appunto registrato il loro primo album "Mondo Serpe".



The Snakes in un breve periodo hanno cominciato a lasciare il segno suonando con band come The Meteors, The Boys, Tv Smith, Peter and the Test Tube Babies, The Members, Demented Are Go, P. Paul Fenech Solo, Frenzy, Quakes, Long Tall Texans, Caravans, etc.



A settembre 2014 pubblicano il loro secondo lavoro MAGIK AND POISON e oggi la formazione è composta da

Carlo (voce) Mattia Mig (chitarra) Giovanni Finezza (basso e voce) Cinnamon (batteria)



https://www.facebook.com/TheSnakesMilano/