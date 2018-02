Leseb presentano Leo lazz live #Saichitisaluta

LeSeb presentano LEO LAZZ live



Vault 31

Via Cadore 31 Milano

☎ 02 9476 6317

info@vault31milano.it



Contributo artistico 5 euro



Dopo aver solcato per anni i palchi di tutta Italia, prima con i Toxic Tuna e, successivamente, con i Santa Margaret di Stefano Verderi (Le Vibrazioni) e Angelica Schiatti, Leo Lazz presenta il suo primo progetto solista 'Sai chi ti saluta' VOL. I.

L'EP, registrato e prodotto da Matteo Sandri (Le Vibrazioni, Sananda Maytreia, Giovanni Allevi) al Mono Studio, racconta la nostalgia dei primi anni a Milano, quelli della maturità, quelli della la rabbia, le frustrazioni della vita quotidiana e gli amori possibili che diventano nubifragi.

'Sai chi ti saluta' VOL. I è un EP composto da brani schietti e taglienti, e strizza l'occhio alle sonorità italiane di fine anni settanta dei grandi cantautori come Dalla, Gaetano e Battisti.

Questo primo lavoro solista attende solo di essere ascoltato e consumato.

La sua band è composta da Antonio Montecucco al basso, Massimiliano Salina alla batteria, Tiziano Cannas Aghedu ai fiati e Valentina Pisati ai synth e cori,

https://www.facebook.com/leolazzofficial/

Instagram: leo.lazz