Leseb presentano paul audia – Opening act physical graffiti

Paul Audia è cantautore italiano con grandi abilità chitarristiche. Le sue influenze derivano dal classic rock di band come Led Zeppelin o Queen, agli anni '90 di Jeff Buckley o Lenny Kravitz.



Il suo primo EP, chiamato On Your Skin, contiene quattro brani, totalmente composti e arrangiati da Paul, ed una sua versione personale di Heaven, una famosa canzone dei Depeche Mode.

Il nuovo progetto, registrato a Los Angeles presso il Doghouse Studio di Rodger Carter è prodotto da Matt Starr.

Tre nuove canzoni nascono in collaborazione con il batterista e il bassista di Mr. Big , Matt Starr stesso e il leggendario Billy Sheehan; l'Ep, intitolato "Total Control", sarà pubblicato nel corso del 2018.

Paul è anche co-fondatore e coproduttore di Guitar Tutorials, un canale Youtube in cui propone lezioni per imparare a suonare licks e assoli di canzoni famose.

Questo canale ha già superato 6 milioni di visualizzazioni.



Paul Audia voce e chitarra

Francesco Ravavasio basso

Stefano Brizzi batteria



PHYSICAL GRAFFITI



I Physical Graffiti sono Matteo Matt Bidoglia (chitarra, cori) e Marco Pascoso Pasquariello (voce).

Il loro viaggio musicale ripercorre le tappe più importanti della storia della musica moderna, rock, pop, soul, in chiave acustica e con quegli arrangiamenti originali che impreziosiscono d'energia le canzoni proposte.



