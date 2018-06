LeSeb presentano Qualcosa di comico: Dado Tedeschi - Clara Campi - Mattia Rellini



B4 – before

Via Vannucci ang. Via Ripamonti – Milano

✆ 02 5830 5632

Ingresso gratuito





Mattia Sayonara Rellini presenterà la serata nel peggiore dei modi e poi...!!!



Dado Tedeschi - Comedian senza orpelli e scenografie, semplicemente “comico, microfono pubblico”, sulla scia dei grandi comici americani del passato e del presente... forse ci insegnerà come fare la spesa...



Clara Campi, si alzerà presto, ci offrirà dei croccantini e ci racconterà come “E' difficile essere facile”



Tre padroni della risata... pericolosamente insieme!!!!!



