Leseb presentano the Manitoba

Madama Hostel & Bistrot

Via Benaco 1 Milano - Tel. 366 310 7485

Ore 19.30 - Ingresso gratuito



The Manitoba sono Giorgia Rossi Monti e Filippo Santini (Blue Popsicle, Cento).

La loro storia e' cominciata quasi un anno fa come progetto chitarra/voce acustico.

Nel tempo però, grazie all'intervento del produttore Samuele Cangi (Passogigante, Nothing For Breakfast), il gruppo si e' spostato verso un alt-rock con influenze chiaramente elettroniche, che non disdegna i suoni internazionali più interessanti del momento e che vuole, parallelamente, anche farsi portavoce di un nuovo modo di scrivere melodie vocali.



https://www.facebook.com/TheManitoba/

https://www.youtube.com/channel/UCYuhTKErEvMsDqbJ_tmyygg