"Let's get lost": il 20 giugno proiezione gratuita da Armani Silos

Let's Get Lost - Perdiamoci (1988), di Bruce Weber, verrà proiettato gratuitamente da Armani Silos mercoledì 20 giugno

Il documentario racconta la storia del leggendario musicista jazz Chet Baker. Il titolo del film deriva da un brano eseguito da Baker e registrato nell'album Chet Baker Sings and Plays, che fu l'album acquistato da Weber quando aveva 9 anni in un negozio di dischi di Pittsburgh. Per pronatozioni: 02 91630010.