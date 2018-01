Let's science! l'educazione attraverso i fumetti

Il workshop, aperto a tutti, offre una stimolante interazione sulle nuove forme di educazione scientifica.



Il dialogo si svolge tra la giornalista scientifica Silvia Bencivelli, il fumettista Silver, il Professore Alberto Mantovani e il pubblico.



Silvia Bencivelli: giornalista scientifica, blogger e conduttrice radiotelevisiva, ha una laurea in medicina e chirurgia e un master in comunicazione della scienza. Dal 2004, scrive di scienza per diverse riviste e giornali, fra cui La Repubblica, Focus, Le Scienze.



Guido Silvestri, in arte Silver racconterà l’esperienza di un famoso fumettista che ha dato vita ad uno dei personaggi più amati dal pubblico, Lupo Alberto, che è diventato anche la voce di importanti campagne educative rivolte ai ragazzi su temi di salute.



Alberto Mantovani: Direttore Scientifico dell’Ospedale Humanitas e Docente di Humanitas University. Il Professor Mantovani è da sempre impegnato nella ricerca e nella divulgazione.