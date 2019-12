Letteredelsorriso: oltre 1000 pensieri scritti a mano per chi trascorrerà il Natale in ospedale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Ciao, spero che questo Natale all’ospedale tu stia bene perché a Natale è brutto stare male”, “Auguri a te che non ti arrendi mai perché sai che la vita ti deve ancora un sogno…”,“Guarisci presto, hai troppe cose da fare lì fuori”, “Lascia che il tuo sorriso sia più forte della tristezza”, “E ricorda, è dal dolore che si può ricominciare”, “…sei amato più di quanto tu possa immaginare”. Sono solo alcuni pensieri delle oltre 1000 lettere arrivate all’Associazione Veronica Sacchi Onlus(AVS) di Milano, destinate a chi è costretto a stare lontano da casa e dai propri affetti per motivi di salute. Sono pazienti dei reparti ospedalieri e delle strutture di ricovero, spesso oncologici di varie età, in situazioni in cui anche un incoraggiamento e un semplice sorriso può accendere una speranza, alleviare un dolore o aiutare a superare una giornata difficile. Situazioni in cui tutti potremmo ritrovarci. Le hanno chiamate le #Letteredelsorriso, sono biglietti, letterine, card, scritte e realizzate rigorosamente a mano che nascono dalla creatività di adulti e bambini di tutte le parti d’Italia, alcune arrivano anche dall’estero. L’iniziativa è nata per caso lo scorso anno, dall’incontro dell’appassionata di calligrafia Rossella Manganelli e i volontari di AVS, l’associazione che utilizzando la clown terapia porta sorrisi a chi vive una condizione di malattia, fragilità o disagio. L’invito a scrivere un augurio a uno sconosciuto meno fortunato è stato lanciato ai primi di novembre tramite Facebook, sulla pagina della community “Calligrafia & Handlettering Italia” e, inaspettatamente, ha riscosso un enorme successo: il post condiviso da AVS e dai singoli partecipanti al gruppo ha permesso all’iniziativa di diffondersi rapidamente, portando a più che triplicare le lettere ricevute l’anno precedente, coinvolgendo anche maestre delle scuole dell’infanzia e primarie che l’hanno proposta ai propri alunni. Tra le regioni più “sensibili” a rispondere all’appello c’è la Lombardia, il Lazio e la Toscana, ma anche la Campania, l’Emilia Romagna e il Veneto, passando per città europee come Vienna e Norimberga. In un epoca in cui mail, social e chat istantanee hanno reso la comunicazione più immediata, ma fredda e distaccata, la lettera mantiene quella magia nel creare relazioni e contatti caldi e personali, regalando emozioni, a chi le scrive, ma soprattutto a chi le riceve. Alcune tra quelle pervenute contengono indirizzi postali, mail o numeri di cellulare per permettere a chi le riceverà di ringraziare il mittente, magari incontrandosi di persona, com’è successo nel corso di quest’anno. Il termine dell’iniziativa era il 6 dicembre, ma la cassetta postale di AVS continua ad essere inondata di lettere: i Volontari col Naso Rosso hanno iniziato a consegnarle nelle loro uscite settimanali a bambini, genitori, persone anziane, invalidi, ricoverati in ospedali, centri per disabili, case di riposo e centri diurni di Milano e provincia, e lo faranno fino a Natale e oltre, finchè tutti i biglietti non raggiungeranno i destinatari. Una delle giornate dedicate è prevista all’ospedale San Paolo di Milano venerdi 20 dicembre dalle 13:00 alle 14:00, in occasione della festa della Pediatria. L’evento rientra nel progetto “Clown Hospital-ity”, realizzato da AVS e dall’Ospedale con il contributo della Fondazione Cariplo, per rendere più umane le relazioni con i pazienti e più accogliente e a misura di bambino la struttura. Durante la festa verrà consegnata anche una donazione di libri per i piccoli ricoverati e presentato al pubblico il murales realizzato nell’atrio del reparto dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, su disegni di Guido Scarabottolo. Queste saranno anche le prime uscite dei futuri clown dottori, attualmente impegnati nella 28ma edizione del Corso di Formazione che l’Associazione Veronica Sacchi tiene annualmente a Milano e ogni due anni a Lecco, dando ai giovani degli strumenti per essere di supporto reale in situazione di disagio fisico, psichico e emotivo. Il corso di formazione è rivolto a 20 ragazzi tra i 16 e i 35 anni ed è finanziato dall’associazione, dura 13 weekend da settembre a giugno e prevede momenti di formazione intensiva, e momenti di osservazione e tirocinio presso strutture sociosanitarie. Le iscrizioni per la prossima edizione si apriranno a marzo compilando il format sul sito dell'associazione. Per maggiori informazioni scrivere a info@veronicasacchi.it. Le lettere possono ancora essere spedite a: Associazione Veronica Sacchi Onlus Via Luigi Guanella, 11/2-4 20128 Milano

