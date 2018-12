Lettura animata del libro per bambini “Sisì, ottone e la cantina musicale"

Sisì, è una ballerina di carillon, che danza sempre sulle note della stessa musica. Un giorno decide di scendere dal suo piedistallo per andare a cercare nuove melodie. Sarà proprio il maestro Ottone a insegnarle che al mondo ci sono tantissime melodie.

Questa la trama del libro “Sisì, Ottone e la cantina musicale”, uscito nelle librerie e negli store online da qualche settimana. Un libro dedicato soprattutto a quei bambini incuriositi dall’affascinante mondo della musica e quindi indicato per essere affiancato alla didattica della musica sia a scuola che nelle scuole di musica.



Il libro sarà presentato dall’autrice Zita Fusco sabato 22 dicembre alle 17 al fast food “Genuino” in via Turati 7, locale che ha recentemente aperto i battenti a Milano.



Più che una presentazione quella di sabato sarà un vero e proprio mini spettacolo, in quanto l’autrice vestirà i panni della protagonista e animerà la lettura con diversi intermezzo musicali. Dopo aver ascoltato la storia, i bambini presenti saranno coinvolti in un mini laboratorio artistico.



Scritto dall’attrice triestina Zita Fusco, Sisì, Ottone e la cantina musicale è tratto tratto dall’omonimo spettacolo per bambini messo in scena dal Teatro Orazio Bobbio di Trieste, nel quale Zita interpreta la ballerina Sisì e Valentino Pagliei il maestro Ottone.