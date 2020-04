Letture e laboratori per bambini online: gli incontri di Fondazione Feltrinelli

Dai primi capitoli a voce alta de Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, omaggio allo scrittore Luis Sepúlveda, ai micro laboratori online di teatro. Poi favole, storie, video-pillole dedicate alla cura del pianeta e audiolibri da scaricare per i più piccoli.

Ogni domenica Fondazione Giangiacomo Feltrinelli porta sui propri canali social una proposta dedicata a bambine e bambini e alle loro famiglie: l’isolachenonc’è diventa anche digitale ed entra nel palinsesto di #FuorileIdee in collaborazione con le case editrici L’Ippocampo edizioni, Topipittori, Terre di mezzo editore, Babalibri, Il Castoro, Kite, Lapis editore, Editoriale Scienza, EDT Giralangolo e tante altre realtà editoriali e artistiche che si aggiungeranno lungo il percorso.

Letture e creatività per continuare a stare vicino al proprio pubblico e a raccontare i temi della comunità e dell’immaginazione, della speranza e della rinascita, del coraggio e della libertà attraverso diversi format.

Tra fiabe e storie per l'infanzia

Reading di libri, fiabe e storie per l’infanzia condotte dai nostri affezionati cantastorie, esperti di letteratura infantile e attori; il Grande Teatro de l’isolachenonc’è insieme alla fondatrice della libreria Scaldapensieri Cristina Zeppini con letture e semplici laboratori creativi per la produzione di piccoli personaggi realizzati con materiali di recupero da trovare in casa; video pillole divertenti condotte dall’attore e autore comico Francesco Giorda per sensibilizzare i grandi e piccini – dai 5 ai 10 anni - all’ambiente, all’ecologia e alla cura verso il nostro pianeta attraverso pratici consigli; infine audio storie da ascoltare gratuitamente dal sito di Fondazione Feltrinelli con le intramontabili Favole di Esopo, narrazioni archetipiche dal linguaggio semplice e spontaneo e dall’insegnamento universale.

Ogni domenica alle 10.30 sulla pagina Facebook di Fondazione Feltrinelli.

#Fuorileidee

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli propone sui suoi canali social #Fuorileidee, un palinsesto digitale, scandito da un appuntamento per ogni giorno della settimana, arricchito di nuove rubriche, per immaginare il dopo, con i contributi del network di ricerca e di tutti coloro che in questi anni hanno frequentato lo spazio di Viale Pasubio.

Saremo tutti chiamati, dopo questo periodo di sospensione, a ricostruire, a ripensare. Ora dunque può essere il momento per tirare fuori le idee, per condividere pensieri, appuntarsi riflessioni, progettare, parlare e ascoltare. Questi mesi ci hanno infragilito, messo dinnanzi ad una enorme crisi economica. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli invita tutti a tirare fuori le idee per creare pensieri per il poi, per immaginare strumenti che possano essere utili ad una ripartita.

Il programma

#Fuorileidee, sui canali social di Fondazione Feltrinelli: il lunedì, #Staffettaconlastoria, una rubrica che guarda ai classici presenti negli archivi della nostra Fondazione come fonti di ispirazione per guardare al futuro. Il martedì #InClasse, un kit didattico di Scuola di Cittadinanza Europea selezionato e messo a disposizione di genitori, insegnanti e alunni. Ogni mercoledì #AgendaAlternativa, il laboratorio di ricerca di FGF, alternato a #CosediSinistra, un percorso dedicato ai grandi protagonisti e ai temi centrali delle esperienze socialdemocratiche per trarre ispirazione dai protagonisti del passato e dotarci di strumenti con cui costruire un’agenda nel presente; il giovedì #LeConversazioni, dialoghi sul presente in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli per #LeggiamoaCasa. Il venerdì #NonsoloLibri, con le proposte editoriali e le nuove uscite di Fondazione e #Throwback il meglio live delle iniziative pubbliche. Ogni sabato la Nostra città futura, la newsletter settimanale tematica rilanciata sui canali social e web, per incrementarne diffusione e iscritti. Ogni domenica torna #lisolachenonc’è con le sue proposte per bambini e famiglie e un appuntamento dedicato alle arti.