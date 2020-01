Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 2 febbraio alle ore 10:30 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) parteciperà all’incontro “Ripartiamo! Battere questa destra si può! La lezione dell'Emilia Romagna e le prospettive per la ricostruzione del centrosinistra” al Circolo PD Rigoldi in Via Hermada 8 a Milano (quartiere Niguarda). Un incontro pubblico per commentare l’esito delle elezioni regionali e le prospettive che si aprono per il PD e per il centrosinistra proprio a partire dalla vicenda emiliana, dove il Partito Democratico è risultato essere il primo partito e dove la riconferma a Presidente di Stefano Bonaccini ha dimostrato che battere la destra populista è possibile con il buon governo ma anche con una coalizione di centrosinistra larga e trainata dalla partecipazione civile nelle piazze stimolata dalle Sardine.

