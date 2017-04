Lezione gratuita di Difesa Marziale - 19 e 21 Aprile 2017 Siamo lieti di invitarvi alla PROVA GRATUITA del corso di DIFESA MARZIALE che si svolgerà presso la polisportiva Seven Infinity di Gorgonzola. Il corso è strutturato in modo da coinvolgere sia atleti che già provengono dal mondo marziale, sia persone che per la prima volta si affacciano alla pratica di questa disciplina sportiva. E' un corso unico in cui apprenderete numerose skills di difesa personale nonché le tecniche più efficaci delle arti marziali provenienti da tutto il mondo. Gli istruttori, tutti laureati in Scienze Motorie e Sportive e cinture nere di svariate arti marziali vi guideranno passo passo al fine di migliorare la vostra condizione tecnica e psico-fisica. Ai nostri corsi di difesa marziale (suddivisi in gruppi differenti) partecipano: - Atleti delle più svariate discipline sportive, i quali ricercano la mobilità articolare e la reattività muscolare tipica delle arti marziali; - Studenti, i quali ricercano la pratica di uno sport che possa essere diverso dal solito e in cui si possano apprendere le tecniche marziali ed antibullismo più efficaci, ma che sia anche divertente e coinvolgente; - Lavoratori, i quali non vedono l'ora di scaricare la tensione e lo stress accumulato durante la settimana lavorativa; - Manager, i quali non hanno tempo libero per impegnarsi 3 volte la settimana per la pratica di uno sport e quindi cercano uno sport concentrato che faccia per loro; - Casalinghe e donne in genere, le quali sono sempre alla ricerca di uno sport ideale: FITNESS (per esempio sport come Calisthenic fitness e Tabata che siano in grado di tonificare la muscolatura e di bruciare le fastidiose cellule adipose in eccesso), DIFESA PERSONALE (palestre specializzate e professionali in grado di poter incrementare il loro grado di sicurezza in strada....ma in giro ci sono tanti corsi...forse troppi...e girano molti praticoni) e ARTI MARZIALI (a prescindere dal tipo di arte marziale, sono alla ricerca di istruttori qualificati che sappiano trasferire le proprie conoscenze tecniche con passione e pazienza). PRENOTA ORA la lezione di PROVA GRATUITA del 19 Aprile alle ore 19.30 (a partire dai 17 anni) e del 21 aprile alle ore 16.45 (ragazzi dai 12 ai 16 anni). Durata: 1 ora e 30'. Visita la nostra pagina Facebook per avere maggiori info sulla nostra disciplina sportiva!! CONDIVIDI QUESTO ANNUNCIO CON TUTTI I TUOI AMICI E AMICHE ;) Per info e prenotazioni scrivici: difesamarziale@yahoo.it