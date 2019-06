Una lezione gratuita di videogame con Super Mario il 26 giugno

Mercoledì 26 giugno presso lo spazio Zonak si terrà una speciale lezione di Videogame Design per bambini (dai 6 anni in su) in compagnia di Super Mario (in carne ed ossa). Muniti di console Nintendo Switch (chi ne possiede una può portarla da casa, viceversa ne riceverà una in dotazione per la durata dell’evento), i più piccoli impareranno a costruire un livello di gioco con Super Mario Maker 2 (in anteprima assoluta, il gioco sarà disponibile dal 28 giugno) seguendo dei principi base di videogame design opportunamente forniti da esperti animatori.

Grazie all'appassionante lezione, i piccoli game designer in erba creeranno un vero livello di gioco (e lo chiameranno come meglio credono) a cui potranno rigiocare sia loro, sia tutti i loro amici e parenti, oltre agli appassionati videogiocatori in giro per il mondo (il livello di gioco rimarrà sempre disponibile online e giocabile per tutti). L’indimenticabile esperienza terminerà con una merenda e con la consegna di un piccolo gadget a tema Super Mario.

Prenotazioni

L’evento ha posti limitati, per prenotarsi scrivere a info@gdgpr.it.

Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 permette ai giocatori di scatenare l’immaginazione, realizzando livelli di Super Mario con nuovi strumenti, oggetti e funzionalità, e offre sfide sempre nuove create da giocatori di tutto il mondo. Con un vasto set di strumenti intuitivi pronti per essere esplorati e sperimentati tra cui, per la prima volta, la possibilità di posizionare oggetti su più livelli creando scivoli e dislivelli. Tutto è possibile in Super Mario Maker 2!

In arrivo in esclusiva su Nintendo Switch il 28 giugno, Super Mario Maker 2 avrà diverse opzioni d’acquisto, tra cui un bundle in edizione limitata che include un’Iscrizione Individuale di 12 mesi al Nintendo Switch Online, disponibile in alcuni rivenditori selezionati fino ad esaurimento scorte e nel Nintendo eShop.