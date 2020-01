Liam Gallagher a Milano in un mega concerto live. Dove acquistare i biglietti

Domenica 16 febbraio il grande Liam Gallagher arriva al Mediolanum Forum di Assago in un concerto imperdibile. Il cantautore inglese si esibirà dal vivo presentando il suo ultimo album Why Me? Why Not. Il giorno prima, Liam sarà invece a Roma al Palazzo dello Sport.

La sua carriera

Dopo aver abbandonato il gruppo degli Oasis, nel quale è stato frontman dal 1991 al 2009, Liam Gallagher ha pubblicato il disco da solista As You Were nel 2017. Il suo secondo album solista Why Me? Why Not riporta il titolo che richiama due quadri di John Lennon posseduti da Liam Gallagher - è nei negozi dal 20 settembre 2019.

Gli Oasis

Gli Oasis sono stati un gruppo rock britannico formatosi a Manchester nel 1991 e attivo fino al 2009. Tra le band più note e di successo dell'indie rock, gli Oasis sono il gruppo inglese di maggiore impatto dagli anni novanta, che ha pubbliato in totale 11 album. Con oltre 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, hanno portato 8 singoli al primo posto nel Regno Unito e raccolto 6 Brit Awards e 4 MTV Europe Music Awards.

Biglietti

I biglietti per il concerto di Liam Gallagher a Milano sono in vendita on-line sui siti dedicati.