Libellula flyup, una vertical run contro la violenza sulle donne

866 gradini di pura energia. 39 piani in salita per giungere in cima e ammirare il meraviglioso panorama dal Belvedere della Regione Lombardia. Una corsa non competitiva promossa dal Progetto Libellula, per dire stop alla violenza sulle donne.



Il 13 settembre 2019, conferenza stampa di presentazione Belvedere 39° piano di Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia n°1 a Milano.



Interverranno



Martina Cambiaghi - Assessore allo Sport Regione Lombardia

Giulio Gallera - Assessore al Welfare Regione Lombardia

Silvia Piani - Assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Regione Lombardia

Roberta Guaineri - Assessore allo Sport Comune di Milano

Claudia Giordani - Delegato Milano Città Metropolitana - CONI

Lionella Maggi - Presidente Terziario Donna Confcommercio Milano, Monza, Lodi e Brianza

Gianfranco Clerici - Responsabile Comunicazione Sartoria Sociale Acanthus

Giorgia Ortu La Barbera - Responsabile Scientifica Progetto Libellula – Zeta Service

Laura Maesano e Federica Ascoli - Space and Event



Moderatrice: Alessia Tarquinio – Giornalista Sky Sport





Gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della Vertical Run sono: Zeta Service, Nomination, Astrolabio-Acanthus, Balluff, Ingo, Rhenus Logistics, Dattilo, Cipi, Guaineri, Wip, Wet’n’ Wild, FitMi e Running.

Charity Partner dell’evento sarà ActionAid.