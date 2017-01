Domenica 29 gennaio 2017, ore 11.00. nell'Auditorium di Società Umanitaria (ingresso da Via San Barnaba 48) sarà proiettato il documentario LA LIBERAZIONE DI AUSCHWITZ Introduzione al video Gustavo Ghidini, Responsabile Commissione Cultura, Società Umanitaria Floriana Maris, Presidente dell'Associazione Deportati Italiani Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura, Comune di Milano È prevista la partecipazione di Liliana Segre, una delle ultime sopravvissute dei campi, inesausta assertrice del dovere della memoria. Il 27 gennaio 1945 il primo reggimento ucraino dell'Armata Rossa liberò Auschwitz. I cameraman dell'Armata descrivono le condizioni del campo, i prigionieri, i corpi delle vittime. Alcune di queste riprese sono state ammesse come prova durante il processo di Norimberga. Il filmato, è intervallato da un'intervista al cameraman sovietico Aleksander Vorontzov, che ha girato la maggior parte del materiale mostrato nel DVD. Una telecronaca che descrive il processo di selezione e sterminio, gli inumani esperimenti medici e la vita quotidiana del campo. Il documentario è stato prodotto in occasione dei 60 anni dalla Liberazione da Chronos-Media di Berlino, il più grande archivio storico tedesco indipendente e dal Museo di stato di Auschwitz-Birkenau. La Società Umanitaria, che ha recuperato il documentario originale, ne propone, assieme all'Associazione Deportati Italiani, la visione integrale, la cui durata complessiva è di circa un'ora. ingresso libero fino ad esaurimento posti