Liberazione pubblica rapace

Sabato 18 marzo alle ore 15.00 la Lipu Parabiago organizza una liberazione pubblica di una poiana, un rapace accolto e curato dal CRFS Lipu La Fagiana. Dopo mesi di cure e riabilitazione finalmente questo splendido rapace potrà tornare a volare libero nei nostri cieli. L'evento è gratuito ed aperto a tutti, si svolgerà a San Vittore Olona, presso il "Vallo di San Vittore", parcheggio per le macchine in via Barlocco.