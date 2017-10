Libere conversazioni su malattia e cura ed. 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Torna il consueto appuntamento con Libere Conversazioni su Malattia e Cura, il libero incontro promosso dall'Associazione Elefante Bianco/ Officine Olistiche, per conversare, a menti e porte aperte, di nuovi approcci a malattia e cura. Nella pratica e nella teoria medica, infatti, si definisce malattia ogni alterazione della fisiologia e psicologia dell'organismo, capace di ridurre, modificare negativamente se non eliminare le consuete funzionalità del corpo. Su questo argomento interverranno liberamente, approfondendo gli spunti di riflessione attorno alle cause, ai sintomi e alle possibili soluzioni delle malattie: Mario Dalla Torre "Guarirsi, allearsi con i sintomi, x ritrovare la salute." Operatore in discipline bionaturali e ricercatore spirituale. Al risveglio da un coma profondo causato da un incidente stradale, attiva la sua autoguarigione cogliendo la relazione tra coscienza, campo energetico ed effetti nel corpo fisico. Autore dei libri: Ho assaggiato il Paradiso; I bianchi petali del silenzio; Guarirsi. mariodallatorre@katamail.com www.mariodallatorre.com Dott. Alessandro D’Orlando "Vivere con l’Anima e con il Corpo. Guarire da ferite, traumi, attaccamenti, relazioni complicate come una delle basi fondamentali della salute psicofisica." Psicoterapeuta e coach, autore del libro "Respiro e Intelligenza Emotiva”, ed Amrita (2007); “Ricominciare da un Amore che finisce” (2015), ed Streetlib; degli audiolibri: "La magia del Respiro Circolare”, ed. GoodMood (2015); “Cambia la tua vita con la Mindfulness” e “Liberati Respirando”, ed. Area51editore (2017). www.alessandrodorlando.it Dott. Guido Paoli Laureato in Fisica. Ha successivamente conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Fisiopatologia del dolore e si è occupato, durante la sua attività presso l’Ospedale di Careggi a Firenze, di analisi dei sistemi sensoriali nel gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa M.R. Voegelin. È membro della Società Italiana di Fisica. Dalla metà degli anni ’90 ha iniziato una collaborazione con il Dr Gianfrancesco Valsé Pantellini relativamente agli studi sul meccanismo d’azione dell’Ascorbato di Potassio nelle patologie degenerative. Dal 1999 è Responsabile Scientifico della Fondazione Valsé Pantellini e dal 2004 ne è anche Vice-Presidente. www.pantellini.org Dr Prof. Giuseppe Zora (e Roberto Aita) "Cancro, integrazione e spiritualità." Dr Prof. Giuseppe Zora Medico Chirurgo Oncologo. È stato docente del Corso di Perfezionamento in Medicine non Convenzionali e Tecniche Complementari presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Specializzato in trattamenti biologici e immunologici. zora.giuseppe@ticino.com www.giuseppezora.com Roberto Aita Diplomato in Teologia Biblica, presso American Bible School, fonda l’Associazione GER e intraprende attività missionaria in Italia e all’estero. Negli anni sviluppa in parallelo l’attività di Formatore e Counselling attraverso l’applicazione pratica della spiritualità biblica. www.robertoaita.com Coordineranno il Prof. Michele Marzulli, sociologo e il Dott. Giuliano Gianotti Ingresso GRATUITO con iscrizione obbligatoria scrivendo a: libereconversazioni@gmail.com www.elefantebianco.org Domenica 12 Novembre 2017 dalle 14 alle 17 Fondazione Umanitaria Via Daverio 7 Milano (MM1 Duomo o MM3 Crocetta)