Liberi e forti - Attualità di don sturzo tra laicità e religiosità a 100 anni dal suo appello

Sono passati 100 anni dall’appello di Don Luigi Sturzo agli uomini liberi e forti per un coinvolgimento responsabile nella società e nella politica, a difesa dei valori della giustizia e della libertà. I Circoli Culturali Giovanni Paolo II propongono un incontro per riflettere su come il pensiero di Don Sturzo sia attuale ancora oggi, e come possa dare spunto ai liberi e forti di oggi per contribuire al bene del nostro Paese, sia in ambito laico che religioso. Il suo appello perché nei paesi vi fosse “equilibrio tra i diritti nazionali e i supremi interessi internazionali e le perenni ragioni del progresso della società” risuona come visionario un secolo dopo.

Parlerà Alberto Mattioli, giornalista e consulente aziendale. Ha ricoperto ruoli dirigenziali, di Consigliere di Amministrazione e di membro di Organi di Controllo e Vigilanza. Ha ricoperto incarichi istituzionali nel Comune e Provincia di Milano. È stato vicepresidente diocesano dell’Azione Cattolica. Ha curato la redazione del libro dedicato a Don Sturzo “Liberi e Forti – Per una nuova politica a cent’anni dall’appello di Don Luigi Sturzo”.

Interverrà anche Mauro Magatti, Professore Ordinario di Sociologia presso l’Università Cattolica di Milano e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma. Ha tenuto lezioni e seminari in molte Università internazionali, tra cui l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, la Notre Dame University, la Universidad Catolica di Buenos Aires, La Salle University di Città del Messico, Yale University, Humbolrdt University di Berlino, Universidad Catolica di Lima, Ritsumeikan University di Kyoto. Ha partecipato e diretto progetti con varie agenzie internazionali quali l’UE, European Science Foundation, MIUR, Ministero del lavoro, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Caritas Italiana, Fondazione Cariplo, Fondazione Pastore, Fondazione Agnelli, Fondazione Edison, Banca Intesa. Fa parte del comitato scientifico del Cortile dei Gentili, è editorialista del Corriere della Sera e di Avvenire.

Presenterà Padre Luca Gallizia, L.C.

L’incontro si terrà Martedì 22 Ottobre alle ore 19.00, presso la sala Lazzati del Centro Pastorale Ambrosiano, Via Sant’Antonio 5.

Ingresso Libero

I Circoli Culturali Giovanni Paolo II sono un’organizzazione nata dal desiderio di realizzare un servizio alla persona e alla società umana che si esprime e si attua attraverso la creazione e la trasmissione della cultura, ispirandosi ai valori del cristianesimo e al magistero della Chiesa. I Circoli sono presenti anche nelle città di Roma, di Firenze e di Catania.

Per informazioni: lmgallizia@legionaries.org