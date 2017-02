Libri & caffè - Aspettando bojangles di Bordeaut Olivier

LIBRI & CAFFÈ PARLIAMO DI LIBRI ? a cura di Mauro Cerana Società Umanitaria Aspettando Bojangles di Bordeaut Olivier (Neri Pozza, 2016) Martedì 21 febbraio 2017 ore 1 5 . 3 0 via S. Barnaba 48, Milano Immaginate di essere un bambino e di avere un padre che non chiama mai vostra madre con lo stesso nome. Immaginate poi che a vostra madre quest'abitudine non dispiaccia affatto, poiché tutte le mattine, in cucina, tiene lo sguardo fisso e allegro su vostro padre, col naso dentro la tazza di latte oppure col mento tra le mani, in attesa del verdetto; e poi, felice, si volta verso lo specchio salutando la nuova Renée, o la nuova Joséphine, o la nuova Marylou... Se immaginate tutto questo, potete mettere piede nel fantastico universo familiare descritto dal bambino in queste pagine. Un universo in cui a reggere le sorti di tutto e tutti è Renée, Joséphine, Marylou…la madre. Di lei, suo marito dice che dà del tu alle stelle, ma in realtà dà del voi a tutti, a suo marito, al bambino e alla damigella di Numidia che vive nel loro appartamento, un grosso uccello strambo ed elegante che passeggia oscillando il lungo collo nero. Renée, Joséphine, Marylou, o anche Georgette, ama ballare con suo marito sempre e ovunque, di giorno e di notte, da soli e in compagnia degli amici, al suono soprattutto di Mister Bojangles di Nina Simone, una canzone gaia e triste allo stesso tempo. Per il resto del tempo si entusiasma e si estasia per ogni cosa, trovando incredibilmente divertente l'andare avanti del mondo. E non tratta il suo piccolo né da adulto né da bambino, ma come un personaggio da romanzo. Un romanzo che lei ama molto e nel quale s'immerge in ogni momento. Di una sola cosa non vuole sentire parlare: delle tristezze e degli inganni della vita; perciò ripete come un mantra ai suoi: "Quando la realtà è banale e triste, inventatemi una bella storia, voi che sapete mentire così bene". I biscotti offerti al termine degli incontri sono prodotti dai partecipanti al corso di pasticceria realizzato nell'ambito dei corsi di formazione professionale organizzati dalla Società Umanitaria. L'arte dell'impasto è ormai uno dei punti di forza della formazione in Umanitaria. Info: website www.umanitaria.it tel 02/5796831 e-mail umanitaria@umanitaria.it