Mercatino di Natale dedicato ai libri di cucina in largo Richini a Milano

Per due giorni, sabato 15 e domenica 16 dicembre, in Largo Richini 14, nel cuore di Milano, sarà possibile perdersi tra ricette e libri di cucina, per acquistare i vostri esclusivi regali di Natale, firmati Guido Tommasi Editore. Uno spazio allestito ad hoc per assaporare le parole e le immagini dei meravigliosi libri di cucina proposti dall’editore milanese.

Sarà possibile trovare tutte le ultime novità, ma anche i classici del Natale, le guide di viaggio e i manuali fondamentali su le basi della cucina. Tantissime idee e spunti per accorciare la lista dei regali, ma anche per prepararsi ad accogliere gli ospiti delle feste con nuovi manicaretti. E per sabato 15 è previsto un brindisi natalizio.

Mercatino di Natale - Guido Tommasi Editore

Sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018

dalle ore 11.00 alle 20.00

Largo Richini, 14 – Milano – MM Missori

Ingresso libero.