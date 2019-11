Bookcity 2019: presentazione di "Drawnings: Sketches, Sceneries, Maps" di Ico Migliore

L’architetto Ico Migliore (Migliore + Servetto Architects) presenta il libro "Dranwnings: Sketches, Sceneries, Maps" nell'ambito di Bookcity 2019 a Milano. L'appuntamento è presso la filiale Intesa San Paolo di via Verdi, per sabato 16 novembre alle ore 11.

Il volume presenta una selezione straordinaria di 100 disegni originali realizzati dall'architetto Ico Migliore durante il suo lavoro e la sua vita quotidiana. Suddivisa in tre categorie principali in relazione alle caratteristiche dei disegni stessi (schizzi, scenari e mappe), la raccolta è una panoramica della concezione del tratto manuale come strumento fondamentale per esplorare la complessità della realtà: una sorta di percorso che inizia dalle idee concettuali fino alla loro rappresentazione su carta, che è il luogo dove finalmente prendono forma.

Chi è Ico Migliore

Lo studio Migliore + Servetto ha tra l'altro progettato l'esibizione della Madonna della Misericordia di Piero della Francesca a Palazzo Marino (dicembre 2016). Ico Migliore e Mara Servetto hanno vinto il Compasso d'Oro Adi nel 2008, 2014 e 2018. Ico Migliore è proessore di Design degli interni al Politecnico di Milano e professore di cattedra presso la scuola di design alla Dongseo University di Busan (Corea del Sud). Migliore ha anche un passato di hockeista su ghiaccio: è stato, tra l'altro, capitano del Milano Saima, ha vinto due scudetti e ha preso parte a 90 gare della Nazionale; è stato in seguito presidente del Milano Rossoblu.