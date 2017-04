"Libya: A Human Marketplace": le foto di Narciso Contreras a Palazzo Reale dal 22 aprile, gratis

Dal 22 aprile al 13 maggio a Palazzo Reale sarà visitabile Lybia a Human Market Place​, la rassegna fotografica di Narciso Contreras, 7° vincitore del Prix Carmignac di fotogiornalismo.

Il fotogiornalista messicano, tra febbraio e giugno 2016, ha viaggiato in Libia, dove ha potuto documentare la barbarie del traffico di esseri umani. Migranti, rifugiati e richiedenti asilo si trovano progionieri in carceri sovraffollate, nella totale assenza di infrastrutture sanitarie ed esposi a violenti pestaggi. Totalmente in balia delle milizie militari, vengono sfruttati, venduti e comprati a fini economici e commerciali.