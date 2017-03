Lifestyle garage market

Un'edizione sprint and green! Oggetti vintage e sofisticati, modernariato, moda fashion, selezionata o prodotta, accessori, borse cinture fatte a mano o da personalizzare, gioielli e bijoux con selezione di materiali e pietre, dischi in vinile, collezioni private, pezzi di design, handmade, il meglio dell'artigianalità e la creatività degli espositori. Food Gourmet, birre artigianali Per i più piccoli, seminari per costruire piccoli oggetti di decoro e farli divertire. Verso sera Swing and cocktail, momenti da assaporare nel garden.

Gallery