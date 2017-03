Nate e cresciute in Sardegna, un'isola magica nel mezzo del Mar Mediterraneo, un posto che richiama leggende mistiche e la forza di una popolazione che ha lottato nei secoli per mantenere vive le proprie tradizioni e per non essere mai completamente conquistata. Lisa e Marina si trasferiscono a Londra, tredici anni fa. Qualche tempo dopo emergono le Lilies on Mars, risultato di lunghe notti spese ad ascoltare musica e fare jam sessions con qualsiasi strumento immaginabile nel loro studio domestico ad Hackney - da chitarre a organi vintage, sintetizzatori, effetti vari e drum machines. Il contrasto tra gli stili di vita di questi due posti tanto diversi ha avuto un profondo effetto sulla loro musica. E' diventato un mezzo per dirigere la loro ispirazione, incorporando gentilmente tutte le informazioni che riuscivano a stimolarle, facendole diventare note e melodie, più precisamente suoni. Delicati, surreali, a volte anche fastidiosi, come un giglio che cresce su un pianeta rosso. Questo è l'immaginario in cui sono sospese, dove il tempo non esiste. Anche le collaborazioni con Franco Battiato, lo sperimentalista per eccellenza del pop italiano, hanno sensibilmente influenzato ed ispirato il progetto sin dall'inizio. Il loro ultimo disco 'ΔGO' pubblicato a febbraio 2016 dall'etichetta italiana Lady Sometimes Records è stato presentato dal vivo alla Rough Trade East London.