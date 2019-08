Frecce tricolori e il concerto della band con mille musicisti: ecco l'Air show all'aeroporto di Linate

Due giorni di spettacolo. Un giorno dedicato al rock e alla band più grande al mondo (Rockin'1000), un altro interamente dedicato al rombante mondo degli aerei e delle pattuglie acrobatiche. È il Linate Air Show in programma il 12 e il 13 ottobre all'aeroporto di Linate, chiuso fino al 27 ottobre per lavori di ristrutturazione.

Il concerto della band più numerosa del mondo

Sabato 12 ottobre 2019 i mille musicisti di Rockin'1000 si esibiranno in concerto sulla pista di atterraggio dello scalo. La scaletta, come si legge in un comunicato, prevede l'esecuzione di 18 brani rock eseguiti all’unisono da mille musicisti provenienti da tutto il mondo.

"Un’edizione speciale con un preciso tema di fondo 'No borders, On board': questo è il viaggio di tutte quelle persone che credono in un mondo senza frontiere o confini — si legge nel comunicato di presentazione della band —. La scaletta prenderà spunto dalla ricorrenza di tre eventi che su paralleli diversi hanno permesso al mondo di abbattere barriere culturali, geo-politiche, sociali. La celebrazione di eventi come Woodstock, la Caduta del muro di Berlino e il primo passo dell’uomo sulla Luna sarà l’asse portante di un nuovo show".

Milano Air show 2019

Domenica 13 ottobre l'aeroporto sarà interamente dedicato alle pattuglie acrobatiche: nei cieli alle porte di Milano, infatti, si esibiranno le migliori pattuglie acrobatiche d'Europa, oltre alla Frecce tricolori, fiore all'occhiello dell'Aeronautica Militare. Gli organizzatori fanno sapere che saranno "Tre ore di spettacolo con acrobazie mozzafiato che incanteranno gli spettatori a cui sarà impossibile mancare".