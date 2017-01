Il linguaggio della scrittura e della musica

Analisi delle somiglianze, affinità e differenze tra il linguaggio della scrittura manuale e quello della musica. Il seminario intende affrontare l'analisi dei due linguaggi apparentemente molto diversi tra loro come quello della scrittura manuale e quello della musica. In realtà, in comune tra loro vi è innanzitutto l'essere umano, che si esprime e descrive se stesso sia tramite la scrittura, sia tramite la musica. Analizzando le basi interpretative della scrittura tramite la grafologia e le basi interpretative della musica tramite le specifiche caratteristiche del linguaggio musicale, verranno evidenziate somiglianze, affinità e differenze tra questi due ambiti. La trattazione teorica dell'argomento sarà costantemente accompagnata da numerosi ascolti musicali e da esemplificazioni grafologiche.