Linkin Park e Blink 182: in concerto il 17 giugno agli "I Days Milano 2017"

Il 17 giugno i Linkin Park e i Blink 182 saranno all'Autodromo di Monza (MB) per gli I Days Milano 2017.

I Linkin Park debuttano nel 2000 con l'album Hybrid Theory che vende 19 milioni di copie in tutto il mondo. Da allora il loro successo viene attestato da due Grammy Award, oltre 50 milioni di album venduti, dischi di platino in 34 paesi e cinque continenti e un'enorme fanbase. Attualmente la band è in studio per la registrazione del settimo album, che uscirà per Warner Brothers Records.

I Blink 182 esordiscono nella scena musicale nel 1999 con Cheshire Cat e Enema of the State. Gli ingredienti della loro fama sono il loro sound pop-punk, i testi ironici e i brani virali. Dopo cinque anni di silenzio nel 2016 la band torna con California, anticipato dai singoli Bored to Death e Built this Pool. La formazione dei Blink-182 oggi è composta da: Mark Hoppus, Matt Skiba, Travis Barker.

