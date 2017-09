Lippstick friday * opening party

Dopo un periodo di meritato riposo si torna a far festa.

La nuova base sarà il Quantic (ex G Lounge) locale completamente rinnovato e nel centro della città. Tutti i venerdì, dal 15 settembre in poi sarà Lippstick Friday. Il cuore pulsante della serata è sempre la qualità musicale con una programmazione che procurerà orgasmi multipli a tutti gli appassionati di Funky, Disco, Housemusic. L'opening è dedicato ai nostri residents che spianeranno la strada al primo ospite della stagione. STAY TUNED!



Line up:

Soulful Train

2disko



Who's Soulful Train:



Angelo Turano aka Soulfultrain, classe 1980, si forma musicalmente a Roma quando, all’età di 18 anni, si trasferì per motivi di studio. Qui entra in contatto con DJs di calibro internazionale frequentando club della città e stringendo rapporti di collaborazione. Nel 2006 decide di traferirsi a Milano dove inizia a proporsi come DJ. La sua musica riprende i suoni del Soul e del Funky con influenze Afro il tutto in chiave House. Soulfultrain inizia a farsi strada con serate in diversi club milanesi tra cui Solferino 41, G-Lounge, Terrazza Aperol, Noon, The Hub Hotel, Swiss Corner, Pacino Cafè, Bond Milano, The Room, Clubhaus80 (Stardust). Nel 2014 è Co-Fondatore di un progetto di nome Lippstick, i loro party culturali riprendono le radici dell’House Music fino ai giorni nostri contribuendo ad arricchire il panorama musicale milanese con sonorità ricercate, sicuramente più diffuse oltre oceano.

Questa collaborazione lo porta a divenire Dj resident al Bond Milano ed iniziare la stagione 2015/2016 al The ROOM Milano, un loft in stile Newjorkese. Attualmente co-founders e resident del Party Lippstick Friday il venerdì al Quantic Milano.



Link:

https://www.mixcloud.com/soulfultrain/

https://it-it.facebook.com/soulfultrain

facebook.com" https://twitter.com/soulful_train

----------------------------------------------------



Who's 2disko:



2disKo (b2b), è il progetto dei Djs milanesi Daniele Testorelli aKa Dj Tes e Dave Ritchie, nato nei locali Atm e Art21 nel 2010. Diverse le collaborazioni con club affermati come lo storico G Lounge e Academy Club, Pix Club e Sunset Beach di Ascona (Locarno, Svizzera), Seven (Lugano), Miama (Mallorca), TheHub Hotel, Stardust e TOM. Attualmente, co founders e residents della serata "Lippstick Friday" il venerdì al Quantic Milano. La grande passione per il beat e la continua ricerca di nuove sonorità contribuiscono a mantenere viva la loro filosofia di party-or-die! I "2 bravi ragazzi" predicano da anni la loro dottrina prendendo spunto dalla Disco e dal Funk, tecniche e stili diversi ma con ritmi incalzanti che attingono dalla Nu Disco, dalla Jackin House made in Chicago alla migliore Deep potente e dinamica tutta da ballare. I migliori re-edits dei successi che hanno fatto la storia completano la loro offerta innescando una miscela esplosiva carica di groove.



Link:

https://www.mixcloud.com/2diskosound/

https://www.facebook.com/2disko

------------------------------------------------------





Info Line +39 347 3083826 | +39 335 5231502

lipps.tick@hotmail.com



*Comunicare all'ingresso lista Lippstick*