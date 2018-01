In occasione di Novecento italiano, Erratum rende omaggio alla grande fotografa Lisetta Carmi: presso lo spazio milanese vengono presentati i dodici scatti fotografici di Lisetta Carmi a Ezra Pound realizzati nel 1966 nella località ligure di Sant’Ambrogio.

Le singole immagini, in sequenza, sono collocate all’interno dell’installazione sonora di Sergio Armaroli e Steve Piccolo dal titolo P.P.P. [PoundPostPound], 2018, che, rielaborando la voce del poeta attraverso un processo di sintesi e trasformazione del suono, permettono di avvicinare l’opera del grande poeta da una angolazione inedita e ricca di suggestioni visive e sonore. Nello spazio sono presenti anche alcune elaborazioni artistiche di Paolo Ferrari come “Raddoppio” realizzate su alcuni scatti fotografici.

Per la mostra è stato realizzato un catalogo a cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo; evento in collaborazione con ObarraO Edizioni di Milano, MADE4ART - comunicazione e servizi per l’arte.

Spazio di ascolto e sperimentazione, Erratum si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti. Comunicazione della mostra a cura di MADE4ART di Milano.



LISETTA CARMI: L’OMBRA DI UN POETA

a cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo

29 gennaio - 12 febbraio 2018 | Inaugurazione lunedì 29 gennaio, ore 20

Orari di apertura: su appuntamento

