Litfiba in concerto: l'8 luglio al "Rugby Sound Festival"

L'8 luglio i Litfiba si esibiranno al Rugby Sound Festival 2017, ospitato nel Castello di Legnano, in occasione del tour Eutòpia.

Nati nel 1980 in una polverosa cantina di Firenze, i Litfiba danno vita dapprima a un suono rock latineggiante, per poi passare a un pop-rock di più semplice ascolto, decisione che li porta al grande successo di pubblico. Nel '99 Piero Pelù lascia il gruppo per dedicarsi alla carriera solista e solo nel 2009 viene annunciata la reunion tra il cantante e Ghigo Renzulli, storico fondatore della band.