"Little Harbour": dal 12 al 24 gennaio allo Spazio Oberdan

Dal 12 al 24 gennaio 2018 il Cinema Spazio Oberdan presenta in anteprima italiana Little Harbour, il film diretto da Iveta Grófová tratto dal romanzo The Fifth Boat di Monika Kompaníková.

La pellicola, premiata con l’Orso di cristallo al festival di Berlino 2017, si articola in due parti: la prima esplora le relazioni tra tre diverse generazioni, rappresentate da nonna, madre e figlia; mentre la seconda racconta un'inverosimile storia familiare, che a partire dall'innocenza dei bambini parla della corruzione degli adulti.

Regista pluripremiata, Iveta Grófová debutta alla regia nel 2012 con Made in Ash, candidato slovacco per gli Oscar come miglior film straniero e premiato ai festival Thessaloniki IFF, Film Festival Cottbus, Torino Film Festival. Nel 2010 ha aperto la Hulapa film, per poter produrre in maniera indipendente i suoi film. Di seguito gli orari delle proiezioni:

12.01 ore 21.15

13.01 ore 15.00

14.01 ore 16.45

16.01 ore 17.00

17.01 ore 21.15

19.01 ore 17.00

20.01 ore 17.00

21.01 ore 16.15

22.01 ore 17.30

23.01 ore 21.30

24.01 ore 19.30.