Little Mix in concerto il 30 maggio

Il 30 maggio 2017 le Little Mix canteranno al Mediolanum Forum di Assago.

La band inglese teen-pop si è formata nel 2011, anno in cui ha vinto la finale di The X Factor; da allora ha venduto oltre otto milioni di dischi, prodotto i due album DNA e SALUTE e registrato sold out in America, Australia e Giappone.

Quella di Milano sarà l'unica data italiana del tour Glory Days 2017, con 60 spettacoli in tutt'Europa.