Live acoustic set - Yuri Beretta e Vincenzo Adduci

Al Mr.Jangì una serata ricca di emozioni.



I due cantautori si alterneranno sul palco per proporre alcune canzoni del proprio repertorio in versione acustica.

Un' occasione per toccare con mano il punto di incontro tra musica e poesia, bevendo qualcosa e scambiando 4 chiacchiere con gli amici.



Yuri Beretta

Già cantante e autore nei Genialando minimamente, ora Yuri si è messo in proprio. Cerca di esprimere qualcosa che prima o poi sarà chiaro a tutti ma nel frattempo buon divertimento. Ricordo che una mattina appena sveglio ma non troppo dischiuse le persiane e disse "però!" ancora prima di schiudere gli occhi, da quel momento si insinuò in lui il germe baldanzoso della goliardia e il nostro lo...



-Pagina FB: https://www.facebook.com/Yuri-Beretta-114594808616514/

-Video "Che c'è": https://youtu.be/AjQg1d7vDXA



Vincenzo Adduci

Cantautore napoletano, recentemente trasferito a Milano dopo una sosta durata qualche anno a Bologna per completare gli studi universitari.

Pubblica solo recentemente la sua prima raccolta di canzoni con lo pseudonimo Candybag, in linea con la definizione che dà di sé e della sua attività: "venditore di caramelle per le orecchie" (non le offre perché altrimenti non potrebbero essere accettate dagli sconosciuti).



-Pagina FB: https://www.facebook.com/candybagmusic

-Video "Preservativo per il cuore": goo.gl/j1AUaK





Mr. Jangì, Piazzale Governo Provvisorio 4, Milano.

INGRESSO GRATUITO