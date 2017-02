Live acustic & pizza. Bad bugs duo

Il martedì sera in Porta Nuova non sarà più lo stesso. Due volte al mese Original Pizza ospiterà musicisti che si esibiranno in questo accogliente locale, mentre ci si potrà gustare la pizza che in poco tempo ha portato il ristorante a distinguersi. Una pizza più grande del piatto che la contiene, ingredienti semplici e genuini dalle combinazioni più "original". Da provare quella con fiori di zucca e pancetta e quella con zola e noci! Ma anche una semplice 51 bis, quella che noi abitualmente chiamiamo "bufalina", è nella sua semplicità, buonissima. Martedì 14 febbraio ad accompagnare la vostra cena toccherà a Bad Bugs Duo, voce e chitarra. Ore 21.00 Via Amerigo Vespucci, 5, 20124 Milano Per prenotazione tavoli: 02 657 5915