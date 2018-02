Live di Martin Garrix: il 29 giugno all'Ippodromo

Martin Garrix si esibirà live all'Ippodromo di San Siro venerdì 29 giugno, in occasione di Milano Summer Festival.

Il disc jockey, musicista e produttore discografico olandese Martijn Gerard Garritsen, classe '96, ha esordito sulla scena musicale elettronica nel 2012. Da allora Garrix ha venduto oltre 10 milioni di dischi, pubblicato hit planetarie come Animals, ricevuto diversi riconoscimenti - tra cui Best Electronic e Best World Stage Performance agli MTV EMAS 2016 - e collaborato con artisti del calibro di Dua Lipa e David Guetta.

Come scrivono gli organizzatori, "la musica di Martin Garrix è un mix esplosivo di progressive house, big room house, electro house and future bass". I biglietti per il 29 giugno saranno in vendita dalle ore 11 del 15 febbraio sui circuiti ufficiali e in tutti i punti vendita autorizzati.