Live di Wang Wen: il 28 gennaio al Magnolia

Wang Wen suonerà dal vivo per il pubblico del Magnolia domenica 28 gennaio 2018, in occasione dell'unica data italiana del tour di presentazione del suo ultimo e nono disco Sweet Home, Go!.

Nato nel 1999 a Dalian, Wang Wen è considerato il gruppo principale della scena post-rock strumentale cinese. Sette gli album che ha all'attivo, a cui si aggiunge un progetto realizzato in collaborazione con il musicista svedese PG.LOST. Autori di un sound strumentale e malinconico, i Wang Wen sono noti per i loro concerti particolarmente coinvolgenti.