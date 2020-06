Discoradio e Dimensione Suono Roma in uno speciale livestream

Dimensione Suono Roma e Discoradio, le due storiche radio locali delle città di Roma e Milano, si uniranno per la prima volta insieme insieme per un evento unico dedicato alla musica e realizzeranno, in contemporanea in streaming live e diretta radio, un dj set di 1 ora, venerdì 12 giugno, per sostenere e abbracciare virtualmente i propri ascoltatori al termine del lockdown e durante la nuova fase di ripartenza. La performance inizierà alle 18.00 e potrà essere vista live sui canali social media di entrambe le emittenti, Instagram e Facebook, e ascoltata in contemporanea sui rispettivi canali radio, in FM, in streaming sui siti www.dimensionesuonoroma.it e www.discoradio.it e dalle rispettive app per smartphone e tablet.

La scaletta del live set vedrà alternarsi dj e voci di entrambe le radio in un entusiasmante back to back tra Roma e Milano, nella spettacolare cornice degli avveniristici Auditorium RDS. Per Discoradio saliranno in consolle Matteo Epis e Edo Munari, con le voci di Don Cash e Valentina Guidi; per Dimensione Suono Roma saliranno in consolle Jas&Jay e Teknick Perilli, con le voci di Davide Berton e Lorenzo Palma.

Gli ascoltatori e utenti, attraverso una comune piattaforma di condivisione video, potranno partecipare al party attivamente ovunque si trovino, interagendo e commentando live e diventando protagonisti in diretta video. L’obiettivo dell’evento è ispirare ed unire ascoltatori, clubber e fan di tutta Italia attraverso la musica e l’energia, per agire uniti e far fronte a questo periodo di sfide così delicato e impegnativo. L’evento promette di essere una produzione speciale, grazie a fantastici visual, giochi di luce e musica di qualità che possa essere goduta e ballata dai salotti delle case di tutti coloro che vorranno partecipare.

“Sono entusiasta di poter finalmente realizzare un progetto così unico e ambizioso che desideravo mettere in piedi da un pezzo” dice Matteo Epis, manager, producer e dj di Discoradio. “Il nostro sostegno va a tutte le persone che tengono duro da mesi. Con questo evento sinergico in live streaming e diretta radio, uniremo mezza Italia e daremo animo ai nostri ascoltatori” aggiunge Alberto Di Stefano, Station Manager di Dimensione Suono Roma.