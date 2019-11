Live for love - Reloaded

Anche quest’anno, come oramai da tradizione, tornano i REJOICE GOSPEL CHOIR con il loro direttore Gianluca Sambataro. L’ospite di quest’anno è SHERRITA DURAN, una voce calda che arriva dalla California. Il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz l’ha definita ‘’Un soprano acrobatico, una forza della natura capace di unire il bel canto alla musica black’’. Già giovanissima si esibisce sui palcoscenici più prestigiosi degli Stati Uniti, del Canada e dell’Europa. Successivamente si trasferisce a New York per dedicarsi alla lirica e al musical. Dopo nove anni di importanti esperienze e riconoscimenti, si trasferisce in Italia, e, da subito apprezzata e richiesta, percorrerà tuttoil Paese in lungo e in largo portando il messaggio della musica gospel. Terrà molti concerti gospel e jazz, blues, dance rigorosamente live.