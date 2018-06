Live in jars

Workshop per la realizzazione di terrari all'interno di barattoli di recupero, tenuto dalla Start Up Sociale Bottom Up. I partecipanti realizzeranno dei terrari, mini ecosistemi con piante vive, sassi e muschio chiusi dentro barattoli di vetro, eleganti elementi ornamentali e allo stesso tempo efficaci tecniche di coltivazione per piante che preferiscono ambienti umidi.



Bottom Up è una Start Up sociale che è appena nata a Milano attraverso un percorso di Cariplo Factory 2018. Bottom Up è un laboratorio di dialogo partecipato per lo sviluppo di soluzioni dal basso rivolto a tutti i cittadini che elaborare e facilita eventi partecipativi chiamate Non Conference. Bottom Up realizza workshop per alimentare e stimolare l’intelligenza collettiva, la manualità, e condividere saperi e mestieri.



Ogni domenica - dalle h 15.30 alle 20.00 - l'accesso al giardino è libero per tutti: incontri, laboratori, racconti, musica e spettacoli. Il giardino è un luogo di socialità, di cittadinanza attiva, di cura e rispetto per l’ambiente e per il prossimo.

