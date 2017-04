"Cristina D'avena & Gem Boy show": il 15 aprile al Live Music Club

Sabato 15 aprile al Live Music Club si terrà Cristina D'Avena & Gem Boy show, la serata che omaggia sigle e cartoni animati di due decenni fa.

In scaletta tutti i classici degli anni '80 e '90, anche nella chiave umoristica della band bolognese: da Lady Oscar a Kiss Me Licia, passando per I Puffi e Mila e Shiro.

A seguire dopo lo spettacolo la consolle di FunkBlaster Bros, GRIFF e Lorenzo Lollo Mc.