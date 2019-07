Live music: the jackson pollock // niet // nitritono

Super concerto che vi sbalordirà talmente tanto da rendervi in grado di rispondere ai grandi interrogativi dell'umanità!

Chi siamo?

Da dove veniamo?

Dove andremo Venerdì 26 Luglio che non c'è mai una cippa di 'sti tempi??

Filosofia made easy allo spazio Eterotopia

inizio ore 21:00 con



the Jackson Pollock // Niet // Nitritono



NOISE!PUNK!GARAGE!

2D glasses not needed, earplug suggested!