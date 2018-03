Lo schiaccialuci favola per orchestra

LO SPETTACOLO: LO SCHIACCIALUCI

Lo Schiaccialuci è un nuovo affascinante "concerto animato" per grandi e bambini.

La celebre suite composta da Tchaikovsky, viene eseguita dalla Civica Orchestra dei Fiati di Milano

intrecciandola a una fiaba originale scritta appositamente per i bambini.

Viene narrata e pantomimata per creare una relazione diretta tra l’evocatività del linguaggio musicale e l’arte

infantile di immaginare storie ed è stata scelta per le sue caratteristiche ora delicate ora vivacissime e

sempre immaginifiche, adattissime a un pubblico di piccoli spettatori.

Tra la luce che è sempre possibile accendere dentro ogn’uno di noi e l’ombra che ci avvolge quando

ci chiudiamo nell’avidità, i bambini parteciperanno a un’interpretazione emozionante alla fine della

quale saranno chiamati a intervenire in prima persona per scegliere quale sia la strada giusta da percorrere.