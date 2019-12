Lo Schiaccianoci al teatro oscar di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Al Teatro Oscar di Milano, domenica 15 dicembre 2019, alle ore 16:00, il secondo appuntamento della rassegna “L’Oscar per Tutti” dedicata ai bambini, torna, con tutta la magia del Natale, proponendo “Lo Schiaccianoci” . (indicato dai 4 ai 10 anni) Sarà così in scena un altro grande classico, scelto tra gli spettacoli di maggior successo prodotti dall’Ente di Formazione TeatroOscar DanzaTeatro, in 10 anni di attività. La regia Vera Di Marco, coreografie Monica Cagnani, drammaturgia Daniela Monico e interpretato da Marco Lavezzari, Francesca Di Massimo, Milla Kyyro, Chiara Montanari, Marco Parisi, Domenico Pucci, JessicaRavanelli, Fabrizio Spica. Clara è una bimba sensibile e curiosa e, quando la vigilia di Natale trova sotto l’albero un insolito schiaccianoci con un mantello rosso come il cuore, due stivaletti lustri come una notte di luna e due file di denti forti e bianchissimi, ci si affeziona immediatamente. La sua avventura si svolge all’interno di un sogno fatto di innamoramenti, combattimenti e battaglie, rivelazioni e viaggi all’interno di mondi meravigliosi. E come spesso accade, il sogno e la realtà si confondono e l’oggetto inanimato finisce per assumere le sembianze umane di un bellissimo Principe. Una storia tutta natalizia che, pur nella sua semplicità, cattura e affascina, grazie anche al prezioso contributo di Tchaikovsky e delle sue splendide musiche. Biglietti: Ingresso Spettacoli Intero 10€ / Ridotto 6€ Teatro Oscar di Milano LO SCHIACCIANOCI Genere: Teatro d’Attore e Danza Produzione Teatro Oscar DanzaTeatro Via Lattanzio 58 - 20137 Milano INFO: http://www.teatrooscardanzateatro.com/it/ info@teatrooscardanzateatro.it prenotazioni@teatrooscardanzateatro.it Tel 02 5455511 - 335 5294652 Come raggiungerci: MM linea 3 Stazione LODI t.i.b.b. - Tram 16 - Autobus 84, 90, 91, 92