Lo schiaccianoci del balletto di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

È magico e incanta il pubblico da sempre. Balletto natalizio per eccellenza, Lo Schiaccianoci è uno dei balletti di repertorio più amati e arriverà al Teatro degli Arcimboldi il 23 alle ore 21:00 e 24 dicembre alle ore 18:00, nella versione esclusiva del Balletto di Milano: un grande classico in cui ritrovare tutto ciò che ci si aspetta. Non mancano l'albero di Natale che cresce sul palcoscenico, i topi e i soldatini, le tanto attese danzatrici in punta e luccicanti tutù e lo schiaccianoci che si trasforma in un elegantissimo principe. In un crescendo di stupefacente entusiasmo si è dunque condotti in quell'onirico mondo fatto di fiocchi di neve e fiori danzanti, gioia e festosità che culmina nell'esplosione di colori e virtuosismi del divertissement e del grand pas deux finali. Elegante e bellissima la mise en scène in stile anni '20 dai toni pastello di Marco Pesta, vivace e brillante la coreografia di Federico Veratti, splendida l'interpretazione dei danzatori del Balletto di Milano, orgoglio in Lombardia e compagnia che si conferma tra le più apprezzate del panorama nazionale. Acclamatissimi anche nelle numerosissime tournée nel mondo, i danzatori del Balletto di Milano si contraddistinguono per l'alto livello tecnico e la straordinaria versatilità artistica. “Un mese fa siamo rientrati da un'incredibile tournée in Russia che ha toccato ben quattordici Città e teatri importantissimi, accolti ogni sera dalle standing ovation di un pubblico entusiasta”, spiega il direttore artistico Carlo Pesta. “Non da meno è partita la stagione italiana, ma tornare “a casa” è sempre una grande emozione!”. A Milano lo spettacolo sarà rappresentato con musica dal vivo eseguita dall'Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal M° Gianmario Cavallaro: “Sì, nella nostra Città presentiamo il balletto con orchestra e anche in questo ci distinguiamo perchè, al di fuori degli Enti Lirici, è rarissimo...”. Nel ruolo di Clara si alternano Giordana Roberto e Marta Orsi accanto al favoloso Principe di Federico Mella e all'eccentrico Drosselmeyer del sempre superlativo Alessandro Orlando. Il divertissement del secondo atto vede impegnati Arianna Capodicasa e Silvio Morelli nella danza araba, Irene Criscino e Germano Trovato nella spagnola, Angelica Gismondo e Alessandro Torrielli nella russa, Giulia Simontacchi e Federico Micello nella cinese, Giulia Cella, Marta Orsi e Mirko Casilli nella pastorale. Completano il cast Alessia Luzardi, Annarita Maestri, Francesca Nadalini, Eleonora Sana, Raffaella Valusio, Marco Biscaro, Paolo Calò e Michele Nuzzi. Uno spettacolo per sognare e festeggiare la vigilia del S. Natale nel segno della bellezza. Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il BALLETTO DI MILANO diretto da Carlo Pesta è tra le Compagnie più prestigiose. Riconosciuto da MIBACT, titolare di Riconoscimento di Rilevanza Regione Lombardia e patrocinanto dal Comune di Milano, il BdM svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all’estero dove è presente in teatri ed istituzioni di primo piano in Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Estonia, Lettonia, Finlandia, Russia, Norvegia e Marocco. La Compagnia vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori Accademie internazionali e un ampio ed esclusivo repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni contemporanee. Tra i prossimi impegni della stagione, oltre ai tanti prestigiosi teatri italiani, il debutto all'Teatro dell'Opera del Cairo. Lo Schiaccianoci – balletto in due atti su musiche di P.I. Tchaikovsky coreografia Federico Veratti - scenografia Marco Pesta – costumi Atelier Bianchi Milano Teatro degli Arcimboldi – Milano 23 dicembre ore 21 – 24 dicembre ore 18 Informazioni e prevendita biglietti: BOTTEGHINO DEL TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI, viale dell'Innovazione 20 - Milano TELEFONO: (39) 02 – 64.11.42.212 BALLETTO DI MILANO: biglietteria@ballettodimilano.com Ticket on line: www.ticketone.it