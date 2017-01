Domenica 22 gennaio alle 18,30 nel prestigioso locale The Room in via Giulio Romano 8, Milano, arricchito dalla mostra artistica di Eva Amos, sarà presentato il libro di poesie "Lo spazio dell'attesa" di Emilio Lonardo edito da Marketing d'Autore. Le opere illustreranno le poesie del libro Lo spazio dell'attesa. La mostra sarà promossa dall'associazione culturale Art Space. A presentare i "versi trovati cercando il presente" del giovane Designer, di origine irpina, l'editore Donatella De Bartolomeis e il critico Luca Cantore D'Amore. La serata sarà impreziosita dalla musica dal vivo de Lo Sgangherato Controllato (alias Francesco Piccolo) e dagli aperitivi della casa, accompagnati dal vino della cantina Montobbio.